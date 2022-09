Aveva un tasso alcolico oltre quattro volte il consentito un automobilista 31enne fermato dalla Polizia locale di Modena, impegnata nei consueti pattugliamenti notturni del territorio, alle 3.30 della notte tra sabato 3 e domenica 4 settembre in via Brasile. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza.

Le pattuglie dell’Infortunistica, in particolare, sono intervenute dopo una segnalazione relativa alla Volkswagen Agila condotta dall’uomo, che procedeva nella vicina via Nonantolana con un andamento incerto. Dopo che il mezzo è stato fatto accostare, quindi, il conducente è stato sottoposto all’alcoltest e dall’esame è stato riscontrato lo stato di alterazione, con un tasso di poco superiore a 2,2 grammi per litro (il limite è 0,5), collocandolo nella terza e più grave fascia individuata dalle normative.

Al 31enne, residente in città, è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, che ha fatto scattare il ritiro della patente, e il mezzo, di sua proprietà, è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a suo carico (l’ammenda prevista va da 1.500 a 6mila euro) ed eventuali sanzioni accessorie, la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da uno a due anni. La sanzione potrà essere pure aumentata da un terzo alla metà, dal momento che i fatti sono stati commessi nelle ore notturne (dopo le 22 e prima delle 7).

Inoltre, all’automobilista è stata addebitata anche la violazione amministrativa relativa alla perdita di controllo del veicolo (articolo 141 del Codice); la sanzione, pure in questo caso aggravata dall’orario notturno, ammonta a 56 euro.