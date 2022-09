Un ragazzo 21enne di Minerbio, M.B., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamane poco dopo le 7:30 sulla provinciale Lungo Savena – SP86 a Granarolo dell’Emilia. Il giovane era alla guida di una utilitaria che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia locale intervenuti per i rilievi, si è schiantata contro un camion. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.



