Inizieranno domani, giovedì 8 settembre, i lavori di rifacimento del manto stradale in via dell’Artigianato. Le operazioni di fresatura e riasfaltatura comporteranno il senso unico alternato su via dell’Artigianato nelle giornate di domani e venerdì 9 settembre, oltre a lunedì 12.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013