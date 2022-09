Cambia la sede dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dedicata al ricevimento dei cittadini. Da venerdì 9 settembre, infatti, il servizio dell’Unione delle Terre d’Argine sarà raggiungibile, nel suo sportello territoriale di Campogalliano, all’interno del palazzo municipale in piazza Vittorio Emanuele II al numero civico 1 (e non più al numero 2). I cittadini potranno essere ricevuti dal personale il martedì e il venerdì dalle 9 alle 12.30.

Per informazioni sul servizio è possibile contattare il numero telefonico 059649523, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30, oppure inviare una mail a info.suap@terredargine.it. Lo Sportello unico per le attività produttive rappresenta l’unico punto di accesso, per il cittadino, a tutte le procedure amministrative relative agli impianti produttivi e all’avvio delle attività di impresa.