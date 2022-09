Dal Fondo Starter, il fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata finalizzato al sostegno della nuova imprenditorialità regionale, al Microcredito, il fondo per sostenere le micro imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi nell’accesso al credito, fino ai bandi promossi dalle Camere di Commercio delle province di Modena e Reggio Emilia rivolti a start-up e neo imprese costituite da meno di cinque anni.

Lapam Confartigianato propone un webinar giovedì 8 settembre alle ore 18 per presentare queste opportunità per le neo imprese e le start up. Federico Cantelli, responsabile Ufficio Credito e Finanza Agevolata Lapam, presenterà le possibilità a disposizione delle nuove imprese. L’evento è gratuito ed è dedicato a illustrare le principali opportunità e le agevolazioni.