NAPOLI (ITALPRESS) – “In Champions una palla morta riprende vita

in un attimo e decide la partita. Questa è la differenza

sostanziale. Sono convinto che domani faremo una grande gara

ripercorrendo i comportamenti visti nell’ultima gara contro la

Lazio. Daremo il massimo, non bisogna andare in campo con l’idea

di raccogliere i complimenti, ma con l’idea di poter vincere.

Cercheremo sempre di mandare questo segnale, come abbiamo fatto

all’Olimpico”. Lo ha dichiarato il tecnico del Napoli Luciano

Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del debutto in

Champions contro il Liverpool. “Mi emoziona molto poter essere al Luna Park del gioco del calcio. E’ bellissimo sentire le musiche dentro gli spogliatoi, oltre alla musica fuori. Ai giocatori brillano gli occhi – ha proseguito l’allenatore – è una atmosfera bellissima, con gli spogliatoi aperti, si sentono le urla delle squadre. E’ un premio al grande campionato fatto lo scorso anno. Tutti aspirano a questa competizione”. Infine una battuta sulla formazione e in particolare sugli infortunati: “Lozano sta bene ed è a disposizione. Osimhen? Domani proverà a calciare: se la risposta sarà positiva come oggi, allora potrà giocare”, ha concluso Spalletti.

“Dopo due anni di assenza tornare in Champions è importante per me, per la squadra, per l’ambiente, i tifosi – ha dichiarato Giovanni Di Lorenzo – Affronteremo il Liverpool con voglia e determinazione cercando di fare una grande partita contro una grande squadra, spinti dal nostro pubblico: sono sicuro che metteremo in campo le nostre qualità. Vogliamo dimostrare di poter stare in questo torneo, scendendo in campo senza timore e senza essere rinunciatari – ha aggiunto il capitano azzurro – Dovremo essere propositivi e coraggiosi giocando con personalità malgrado la scarsa esperienza”.

