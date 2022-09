I Carabinieri della Compagnia di Modena stanno svolgendo approfondimenti su alcuni furti, consumati o tentati nei giorni precedenti, tutti commessi con il particolare modus-operandi di utilizzare tombini in metallo, reperiti in loco, per infrangere le vetrate dei negozi ed accedervi.

La metodo utilizzato recentemente in più occasioni, come nella notte tra venerdì e sabato scorso nella zona di Viale Fratelli Rosselli, è oggetto di specifica attenzione. I Carabinieri del Capoluogo hanno incrementato i servizi di prevenzione mediante specifici transiti delle pattuglie in servizio di prevenzione generale. I cittadini sono invitati a contattare immediatamente il 112.