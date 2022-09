Poco dopo l’una, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti in un chiosco cittadino dove era stata segnalata una lite tra il gestore e alcuni clienti. I militari, in quel momento in servizio di vigilanza poco distanti dal luogo della lite, hanno accertato che due persone, un 45enne e un 47enne, sotto l’influenza dell’alcool, avevano innescato una discussione con il gestore, che si era rifiutato di servire loro alcolici.

Ne è nata una discussione nel corso della quale il secondo, con un gesto repentino, aveva strappato una collana dal collo dell’esercente. Il 45enne, invece, all’arrivo della pattuglia, ha impugnato il collo di una bottiglia rotta puntandolo contro uno dei due militari. L’uomo è stato immediatamente disarmato, bloccato e tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il primo è stato tratto in arresto per furto con strappo.

In giornata, i due verranno condotti davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.