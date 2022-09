Modifica della circolazione stradale in via Ponte Alto e nelle vie limitrofe nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 settembre. L’intervento è stato predisposto da un’ordinanza della Polizia locale per consentire, in piena sicurezza e nel rispetto delle esigenze tecniche, la realizzazione di una nuova linea di fibra ottica.

Nel corso delle due giornate, dalle ore 8 alle ore 18, verrà chiuso al transito dei fruitori un tratto della pista ciclopedonale presente in via Strasburgo e viottolo Secchia. Sempre nello stesso arco temporale sarà istituito il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato in prossimità dei lavori, all’altezza del civico n. 44 di via Ponte Alto.