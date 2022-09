Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Carpi sono intervenuti in un supermercato cittadino dove era stato segnalato un tentativo di furto. La pattuglia, tempestivamente intervenuta, ha accertato che poco prima, un 28enne dopo aver tentato di sottrarre dal negozio della merce per un valore complessivo di 112 Euro, individuato dal personale del supermercato, ha tentato comunque la fuga strattonando e mordendo ad un braccio un addetto alla sicurezza. L’uomo è stato tratto in arresto per tentata rapina impropria.

La refurtiva è stata recuperata e restituita e l’arrestato, in giornata, verrà condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.