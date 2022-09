Il primo settembre, i bambini del Centro estivo di Casalgrande (3-5 anni), gestito dalla cooperativa Accento, con le loro educatrici, hanno donato il loro Alfabeto della Gentilezza al sindaco del Comune di Casalgrande, in rappresentanza di tutti i cittadini.

I piccoli dai 3 ai 5 anni hanno partecipato all’iniziativa proposta dal progetto nazionale ‘Costruiamo Gentilezza’, a cui il Comune di Casalgrande ha aderito.

L’Alfabeto della Gentilezza è un gioco semplice: ad ogni lettera dell’alfabeto si associa l’iniziale di una parola bella che alimenta la gentilezza all’interno della comunità, ad esempio Abbraccio, Bacio, Carezza ecc. L’obiettivo è sensibilizzare all’uso delle parole gentili per accrescere il benessere della comunità.

I bambini si sono molto divertiti a cercare le parole ’gentili’ per il loro alfabeto che hanno riportato in un cartello colorato da donare a tutta la comunità.

Temporaneamente il cartellone è appeso in Sala consiliare nel municipio di Casalgrande, verrà poi trovata una collocazione per renderlo visibile a tutta la cittadinanza.

L’Alfabeto della Gentilezza è il gioco scelto quest’anno per alla Giornata nazionale dei Giochi della Gentilezza in programma dal 22 settembre al 2 ottobre.

Chi voglia (singolo, associazione, gruppo) partecipare ai Giochi e/o mettere in atto una buona prassi di gentilezza sul territorio di Casalgrande, può contattare via mail il consigliere delegato al progetto ‘Costruiamo Gentilezza’ per collaborare insieme (sbaraldi@comune.casalgrande.re.it).