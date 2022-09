Con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche i servizi comunali ripartono in tutte le scuole statali del territorio. Per la prima settimana, da giovedì 15 settembre, in riferimento alla Scuola dell’Infanzia è garantito il pre-scuola nelle sezioni 4 e 5 anni.

Per quanto riguarda le sezioni 3 anni, la partenza dei servizi seguirà le tempistiche comunicate dall’istituto secondo il calendario di inserimento graduale dei bambini. Nella Primaria partirà il pre-scuola per le classi di tutti gli istituti e il trasporto andata/ritorno del mattino per tutte le classi, con rientro a casa prima del pranzo. Per la Scuola Secondaria di I grado da giovedì 15 a sabato 17 settembre parte il trasporto andata/ritorno per l’ingresso delle ore 8.00/8.15 e l’uscita delle ore 11.00/11.15. Per ingressi o uscite in diversi orari non sarà possibile offrire il trasporto scolastico.

Nelle settimane successive, da lunedì 19 settembre i servizi verranno avviati come segue. Scuole dell’Infanzia: sezioni 4-5 anni, saranno attivi pre-scuola e mensa dal 19 al 23 settembre e dal 26 si aggiunge il post-scuola. Scuole Primarie: dal 19 settembre sono attivi tutti i servizi (pre e post-scuola, mensa e trasporto) sia alle Ferrari che alle Guidotti, mentre alle Menotti mancherà solo il post-scuola. In ultimo, nelle Scuole Secondarie sarà garantito il trasporto consueto negli orari di inizio e fine mattina: ore 8:00/8:15 e ore 13:00/13:15.

Per rimanere aggiornati sui Servizi scolastici, è attiva la pagina dedicata Scuola e nidi sul sito istituzionale del Comune.