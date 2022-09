“La pugna e la pipa” è il titolo dello spettacolo portato in scena da Alessandro Pilloni e Andrea Santonastaso, questa sera, al Festival “Libri e storie di sport”, la manifestazione che si svolge sul playground dei Giardini Margherita (solo in caso di pioggia si opterà per la sede del Quartiere in via Santo Stefano 119). I due diventano testimoni ed interpreti dell’avventura azzurra in Spagna. Di volta in volta, faranno entrare in campo i protagonisti di un evento sportivo rimasto impresso nella memoria di tutti gli italiani. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e l’appuntamento è alle 21.

La manifestazione prosegue lunedì 5 settembre con un grande appuntamento dedicato ai motori ed in particolare alla Ducati, la casa motociclistica di Borgo Panigale che quest’anno festeggia un anniversario importante: il 60° anniversario della nascita della Ducati Scrambler. Nel corso serata si potranno ammirare le moto 175 Cc che nel ’57 fecero il giro del mondo con Tartarini e Monetti e saranno proiettati filmati e foto storiche. Sul palco saliranno Giorgio Monetti (storico protagonista del giro del mondo), Livio Lodi (Curatore del Museo Ducati), Roberto Montanari e Danilo Caracciolo (registi del docufilm “1 Mappa per 2” sul giro del mondo in Ducati 175 e co-autori del libro “RoadMap” curato da Tiziano Cantatore).