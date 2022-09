Nell’ambito dei lavori di pavimentazione stradale lungo la strada provinciale SP71 “Cavone” 1° tronco, nel comune di Lizzano in Belvedere, considerato che per la limitata larghezza della carreggiata si renderà necessario occupare l’intera sede stradale e che per la tipologia delle lavorazioni previste potrà verificarsi la presenza di graniglia sulla strada, l’Area sviluppo delle infrastrutture dispone da lunedì 5 settembre la chiusura totale al transito in entrambi i sensi di marcia dal km 6+000 al km 12+900, compreso l’anello strada comunale Via Cavone.

La chiusura della strada è prevista per 7 giorni di lavoro effettivo in base alle condizioni meteo (nelle giornate di maltempo i lavori saranno interrotti e la strada rimarrà aperta).