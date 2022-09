Il cerchio si stringe sempre di più attorno allo scudetto dell’edizione 2022 dei Campionati Italiani Individuali Under 13 Maschili sulla terra rossa dello Sporting Club Sassuolo. Quattro atleti nel singolare e quattro coppie nel doppio, si giocheranno domani, infatti, l’accesso alle finalissime per la conquista del tricolore di categoria.

Nella parte alta del tabellone di singolare nessuna particolare sorpresa. Il ligure Filippo Garbero, prima testa di serie, ha sconfitto agevolmente il piemontese Francesco Pansecchi, testa di serie nr.9, con il punteggio di 6/2 6/3. Sempre nella parte alta il laziale Mattia Baroni, testa di serie nr.5, ha, altrettanto agevolmente, sconfitto l’outsider piemontese, Tommaso Rosso con il punteggio di 6/0 6/4.

Nella parte bassa, invece, una sorpresa è arrivata dal piemontese Andrea Petrini, testa di serie nr.7, che ha sconfitto, dopo quasi due ore, la seconda testa di serie del tabellone, il toscano Marco Meacci con il punteggio di 7/5 7/6 mentre per l’emiliano romagnolo Carlo Paci, testa di serie nr. 3, ci sono volute più di due ore, e un terzo set, per battere il lombardo, figlio d’arte, Mattia Pescosolido testa di serie nr.6 con il punteggio di 6/4 3/6 6/1.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali di singolare che prenderanno il via alle 9:00 su due campi: Garbero Filippo contro Baroni Mattia e Paci Carlo contro Petrini Andrea.

Per quanto riguarda il tabellone di doppio, nella parte bassa tutto come da copione. La seconda testa di serie, la coppia Cosimi/Meacci [LAZ/TOS] ha avuto la meglio sul tandem Pescosolido/Pedretti [LOM/FVG] per 6/4 6/4 mentre per la testa di serie nr. 3, la coppia Petrini/Spircu [PIE/PUG], ci è voluto il terzo e decisivo set per avere la meglio sulla coppia Catalano/Di Rubba [LAZ/CAM], punteggio finale 3/6 7/6 12/10.

Nella parte alta, la prima testa di serie, la coppia Garbero/Paci [LIG/EMR] ha sconfitto agevolmente la coppia marchigiana Romano/Logrippo, testa di serie nr.8, con il punteggio di 6/3 6/2 mentre la testa di serie nr. 15, la coppia Cona/Fucile [AA/VEN] ha sconfitto, a sorpresa, la testa di serie nr. 3, la coppia Pansecchi/Fiocchi [PIE/LOM], lottando fino alla terza frazione terminando l’incontro con il punteggio di 6/3 3/6 10/5.

Questi gli accoppiamenti per le semifinali di doppio che prenderanno il via nel pomeriggio di domani alle 14:00: Cosmi/Meacci contro Petrini/Spircu e Garbero/Paci contro Cona/Fucile

Ricordiamo che i tabelloni e gli orari di gioco sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito ufficiale della Federtennis nell’apposita sezione dedicata ai Campionati Italiani. Sempre sul sito ufficiale della Federtennis sarà attiva la sezione “live score” dove poter seguire in diretta l’andamento di ogni singolo incontro.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo durante la manifestazione sarà, come sempre, aperto a tutti gli appassionati per seguire gli incontri dei Campionati Italiani 2022.