La mobilità sostenibile è sempre in cima alla lista delle priorità dell’Amministrazione comunale di Castelnuovo. Oltre all’ampliamento e alla riqualificazione della rete di piste ciclabili del territorio, nell’ambito del progetto Bici-plan condiviso con la comunità attraverso un percorso partecipativo, l’Amministrazione prosegue l’impegno per garantire maggiori servizi a chi sceglie la mobilità a zero emissioni.

A Castelnuovo e Montale sono infatti state installate due ciclostazioni per biciclette (o bicipark) dotate di portabici, colonnina per la piccola manutenzione e la ricarica per biciclette elettriche, e colonnine ad accesso libero per la piccola manutenzione lungo i percorsi ciclabili di maggior percorrenza, ovvero la pista ciclabile Modena-Vignola e la ciclabile di via Zenzalose.

Le ciclostazioni si trovano nel capoluogo in Piazza Brodolini e una in corrispondenza del parcheggio del polo scolastico dell’abitato di Montale, lungo la ciclabile di via Zenzalose, punti considerati strategici per servizi e interscambi viabili. Le strutture sono coperte e chiuse con una porta dotata di serratura elettronica, la cui apertura avviene tramite una chiavetta magnetica, programmata per essere associata a un solo utente e in grado di aprire entrambe le ciclostazioni del territorio comunale.