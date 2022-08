Prosegue a ritmo serrato l’edizione 2022 dei Campionati Italiani Individuali Under 13 Maschili, in corso di svolgimento sui campi in terra dello Sporting Club Sassuolo. La giornata di domani sarà dedicata agli ottavi di finale dei tabelloni di singolare e doppio.

Dalle ore 9 i primi a scendere in campo saranno gli incontri di singolare e non prima delle ore 14 sarà la volta degli incontri di doppio.

Questi i risultati dei singolari: De Matteo Federico b. Baroni Mattia 62 60; Pansecchi Francesco b. Campetti Nicolò 63 62; Di Rubba Antonio b. Gaudenzi Pietro 61 61; Paci Carlo b. Fucile Massimiliano 64 62; Garbero Filippo b. Gallo Edoardo 60 61; Petrini Andrea b. Falsaperna Nicolò 62 60; Meacci Marco b. Bratomi Emiliano 62 60; Tiego Leonardo b. Bardelli Edoardo 75 63; Fiocchi Leonardo b. Vigorita Diego 62 62; Cosimi Luca b. Parigi Niccolò 63 63 62; Rosso Tommaso b. Rocco Lorenzo 75 16 75; Di Giusto Lorenzo b. Catalano Filippo 63 64; Pedretti Tommaso b. Tiengo Cristian 63 64; La Palombara Luca b. Viselli Gabriele 61 63; Pescosolido Mattia b. Tartoni Cesare 61 75; Logrippo Mattia b. Nicolini Alberto 62 62.

Questi i risultati dei doppi: Garbero/Paci b. Campetti/Primerano 60 62; Cona/Fucile b. Scotuzzi/Capanni 63 62; Spircu/Petrini b. Bertasi/Scanavin 61 60; Pansecchi/Fiocchi b. Bardelli/Boscheri 61 63; Catalano/Di Rubba b. Ruggeri/Polito 62 62. A questi risultati mancano gli incontri fra Bratomi/De Luca vs Ruffino/Gaudenzi; Rosso/La Palmobara vs Orlandinotti/Ceppi; Ferrari/Lometti vs De Matteo/Gallo e Romano/Logrippo vs Longano/Cerani in quanto ancora in campo dopo la sospensione per pioggia.

L’ingresso allo Sporting Club Sassuolo durante la manifestazione sarà, come sempre, aperto a tutti gli appassionati per seguire gli incontri dei Campionati Italiani.

Ricordiamo che i tabelloni e gli orari di gioco sono consultabili e scaricabili direttamente dal sito ufficiale della Federtennis nell’apposita sezione dedicata ai Campionati Italiani.