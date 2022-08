Giovedì 1 settembre la nebbia, decisamente fuori stagione, calerà sull’area della Stazione piccola a Modena. Si tratterà di un effetto speciale cinematografico visto che quel giorno in piazza Manzoni si svolgono le riprese del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari.

Dovendo simulare la nebbia per ragioni di copione, nell’area verranno posizionati tubi che rilasciano vapore acqueo. È possibile che il vapore si disperda nella zona durante la giornata, andando a interessare anche le vie vicine: dalla produzione, quindi, invitano i cittadini a non allarmarsi.

In vista delle riprese, inoltre, sono previsti provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta fin da mercoledì 31 agosto e fino a venerdì 2 settembre.

Le autorizzazioni concesse per le ordinanze relative alla viabilità rientrano nella collaborazione che il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, ha sviluppato con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

In particolare, è previsto il divieto di sosta, con rimozione, su tutte le stecche di parcheggi comprese tra piazzale Manzoni e viale Gobetti, in via Cucchiari (sul lato dispari, tra piazzale Manzoni e Vignolese) e nel parcheggio che ha l’entrata in via Cucchiari, all’angolo con piazzale Manzoni. Vengono spostati anche gli stalli riservati ai taxi.