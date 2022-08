Per la prima volta quest’anno la storica Fiera di San Michele, giunta alla 550^ edizione, si svolgerà il weekend in cui sono previste anche le Elezioni politiche. La Fiera infatti andrà in scena il 24, 25 e 26 settembre. La sovrapposizione potrebbe comportare alcuni disagi per i castelnovesi, ma si è scelto di mantenerla data la sua importanza per il tessuto economico del territorio, e l’assenza di alternative praticabili se non l’annullamento (il rinvio o lo spostamento delle date sarebbe stato impossibile visto che gli ambulanti lavorano sulla base di pianificazioni a lungo termine).

La concomitanza elettorale vedrà dunque alcuni provvedimenti per cercare di limitare il più possibile i disagi il 25 settembre. Si richiede a tutti i castelnovesi di controllare per tempo le loro tessere elettorali: nel caso gli spazi in cui apporre i timbri siano esauriti, oppure se avessero smarrito la tessera o ne avessero una deteriorata, sono invitati a richiedere quanto prima il duplicato recandosi all’Ufficio Elettorale (presso l’Anagrafe in Municipio, in piazza Gramsci al primo piano). La settimana della Fiera infatti il parcheggio di piazza Gramsci sarà chiuso alle auto, come avviene ogni anno, per l’allestimento degli stand delle attività artigianali e poi per i giorni in cui si svolgerà la Fiera. L’invito ad anticipare i tempi per richiedere il duplicato della tessera elettorale è rivolto in particolare alle persone anziane e con difficoltà di deambulazione: se seguiranno questo consiglio infatti potranno accedere con l’auto alla piazza e senza difficoltà all’Ufficio elettorale. Una seconda variazione importante riguarderà la collocazione di alcuni seggi elettorali: i seggi che, a seguito della ristrutturazione della Scuola Primaria del Peep, erano stati spostati in via Dante (nella sede della scuola Giovanni XXIII) ora che la ristrutturazione della scuola è terminata saranno collocati di nuovo in via Fratelli Cervi: in questi giorni a tutti i cittadini interessati è stata inviata una lettera con tutti i dettagli. Infine l’Amministrazione comunale sta organizzando, grazie alla collaborazione della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, un servizio di accompagnamento al seggio delle persone anziane e con difficoltà di deambulazione residenti nell’”anello” interessato dalla Fiera di San Michele, così da poter espletare comunque il loro diritto di voto. Per ogni informazione è comunque possibile rivolgersi anche all’Ufficio Anagrafe, al numero 0522 610121.