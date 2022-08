Orti, fioriere, tecnologie, scienza e riciclo dei materiali: è un ‘Settembre Green’ quello che si apre al FabLab Junior del Comune di Fiorano Modenese con laboratori dedicati a ragazze e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Tutte le attività sono gratuite, proposte con il sostegno di Fondazione di Modena e organizzate dall’Associazione Lumen.

S’inizia martedì 6 settembre alle 17 con “La casa sull’albero”, una piccola abitazione da tavolo realizzata con materiali di recupero (6/9 anni) mentre giovedì 8 settembre tocca a “Seedbed” (ore 17), dove verrà creato un semenzaio biodegradabile (10/14 anni).

Terzo appuntamento del mese, lunedì 12, con due laboratori: alle ore 17 “Scopriamo il mondo dell’orto” e alle 18 “Costruiamo una fioriera”, entrambi dedicati a ragazze e ragazzi di 6/9 anni.

Mercoledì 14 settembre, ore 17, c’è “Costruiamo mostri marini” con materiali di riciclo (6/9 anni) mentre martedì 20 settembre alle ore 17 c’è “Dna, Rna… Eliche geniali”, un laboratorio davvero speciale, della durata di due ore dedicate a fare esperimenti scientifici ed estrarre il Dna dalla frutta (10/14 anni).

Giovedì 22 alle ore 17 tocca a “Nature Craft”, creatività con materiali di riuso (10/14 anni) mentre mercoledì 28 alle ore 17 si chiude con “Bottle Planter” per capire come da un seme nasce una pianta (6/9 anni).

Tutte le attività sono gratuite e già prenotabili (l’iscrizione è obbligatoria) scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

I laboratori si svolgono in presenza presso il Fablab Junior di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano, polo tecnologico e dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese..