Dal 29 agosto al 9 settembre torna il Festival “Libri e storie di sport” con 10 imperdibili serate che raccontano diverse discipline sportive e soprattutto le donne e gli uomini che stanno dietro le grandi imprese che tutti ricordiamo.

Lo scenario è lo stesso, il Playground dei Giardini Margherita di Bologna, ma la formula è leggermente cambiata offrendo più spazio, ben 5 appuntamenti, agli spettacoli teatrali che narrano le vicende di grandi campioni.

Le altre 5 serate, condotte da affermati giornalisti, saranno invece dedicate all’incontro con grandi atleti del presente del passato, con coach, formatori, giornalisti e scrittori. Un modo per mettere sotto i riflettori non solo chi lo sport lo vive giorno per giorno, in campo, in pista, nelle palestre, ma anche chi lo racconta attraverso tanti Media: giornali, radio, libri, web, e TV…

10 appuntamenti che narrano il “dietro le quinte” di un mondo che ci appassiona tutti. Da tifosi, da praticanti, da lettori e da curiosi.

Siamo affamati di storie.

Storie di atleti, di formazioni leggendarie, di grandi imprese, di fallimenti e di rinascite.

Storie di sport.

Nelle serate dei talk-show dove presenteremo i titoli di diverse pubblicazioni, sarà possibile acquistare i volumi degli autori, ed altri consigliati dal Festival, nel book shop organizzato da Librerie Coop.

Ogni serata verrà allestito un banchetto della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. I volontari dell’AIRC consegneranno una t-shirt con il logo AIRC in cambio di una piccola donazione a coloro che vorranno contribuire ad una raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica in campo oncologico.

Si inizia questa sera con il ciclismo. Alle 21 appuntamento con Davide Cassini “E’ una questione di gambe”. Cassani si racconta a Luciana Rota. All’incontro partecipano Dario Ceccarelli, Gino Cervi e Fabio Sgarzi. Letture di Saverio Mazzoni.

Ingresso libero

IN CASO DI MALTEMPO

Gli spettacoli teatrali verranno trasferiti al Teatro Orione, in via Cimabue 14, Bologna.

Tutti gli altri appuntamenti si sposteranno nella sede del Quartiere Santo Stefano (via Santo Stefano 119)