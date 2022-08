Nel fine settimana appena trascorso, su disposizione del Questore, sono stati svolti specifici servizi nella zona del Centro Storico e nelle aree adiacenti la Stazione Storica. Le persone identificate sono state 104, quelle straniere 53. I veicoli controllati 39. I servizi sono stati coordinati da un Funzionario della Polizia di Stato e hanno visto il coinvolgimento di pattuglie della Polizia di Stato e pattuglie della Polizia Locale.

Nel corso della serata, le pattuglie impegnate nel servizio hanno controllato gli esercizi commerciali siti nel Centro Storico e in zona Stazione al fine di accertare il rispetto delle ordinanze sindacali che prevedono il divieto del consumo di alcolici d’asporto in alcune zone della città e che hanno portato a contestare una violazione a carico del proprietario di un market sito in zona Stazione Storica che aveva venduto per asporto sostanze alcoliche.

Continua il costante controllo del territorio effettuato dalla Squadra Volante della Questura di Reggio Emilia. Tra i numerosi interventi realizzati nella giornata di ieri si segnalano i seguenti:

· durante la mattina di sabato, la Squadra Volanti è intervenuta in zona Strada Alta su segnalazione di una donna che passeggiando aveva sentito delle grida di aiuto provenire dalla finestra di un appartamento. Gli operatori della Polizia di Stato, arrivati immediatamente sul posto, riuscivano a individuare subito l’appartamento dal quale proveniva la richiesta di aiuto. Nell’abitazione era presente un’anziana signora che era caduta e non riusciva ad alzarsi da sola. Gli operatori riuscivano a entrare e aiutavano la donna a rialzarsi. Nonostante la caduta non avesse avuto esiti infausti veniva contattato il 118 che effettuava gli accertamenti del caso.

Continua, anche, il contrasto ai fenomeni di degrado che interessano la zona del cosiddetto Quadrilatero, a supporto delle segnalazioni dei cittadini ivi residenti. La scorsa notte gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti per la segnalazione di un gruppo di ragazzi che disturbavano il riposo dei cittadini con musica e schiamazzi. La Volante giunta prontamente sul posto sensibilizzava i ragazzi a tenere un comportamento consono all’ora e al luogo in cui si trovavano e li allontanava ripristinando la quiete cittadina.