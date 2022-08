Sono ormai pochi i posti disponibili per partecipare alle Cene con Delitto del 2 e del 16 settembre al ristorante Secchia e Panaro nei padiglioni della Festa dell’ Unità di Modena. Le iscrizioni per la prima data stanno per chiudere (termine ultimo martedì 30 agosto), mentre per la serata del 16 c’è tempo fino al 13 settembre.

Promosse da Avis Provinciale di Modena le due serate proporranno insieme ai menu tradizionali di carne o pesce due diversi avvincenti casi da risolvere affidati alle capacità investigative dei partecipanti. Sarà la compagnia Cicuta a condurre il gioco tra una portata e l’altra, dando vita a personaggi, intrecci ed indizi per portare gli aspiranti detective alla soluzione del giallo. L’ invito alle cene con delitto è rivolto a tutti, donatori e non donatori, e sarà possibile partecipare indifferentemente ad una o ad entrambe le serate.

Per assicurarsi gli ultimi posti è necessaria la prenotazione sul sito web dell’Avis Provinciale di Modena o telefonicamente allo 059 3684909 – 910, specificando la scelta del menu fra le opzioni proposte.