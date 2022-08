ROMA (ITALPRESS) – “Il tema non è lo scostamento di bilancio, è diventato un modo per fare notizia: il tema è intervenire con miliardi di euro che servono a fermare il caro bollette”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio, ad “Agorà Estate” su Rai3. “Quando siamo intervenuti per 30 miliardi sul caro benzina e su altro, lo abbiamo fatto con i soldi della crescita record, derivante da una ‘ricettà economica: non abbiamo la preoccupazione di dove reperire i soldi”, spiega. “La coalizione di destra ‘sfasciacontì non ha le idee chiare: mi dispiace che chi oggi chi sta invocando le soluzioni è chi ha creato il problema. Prima lo avete buttato giù e, adesso che avete capito di averla fatta grossa e che non siete in grado di risolvere il problema, invocate Draghi”.

