Spettacoli, conferenze e musica per riflettere sul tema del gioco d’azzardo patologico. “Giochiamo sano” è un ciclo di tre incontri organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone per accendere i riflettori sulla ludopatia. Il primo appuntamento è in calendario martedì 30 agosto alle 21, quando saliranno sul palco di via Roma gli attori dell’associazione culturale Improgramelot per lo spettacolo d’improvvisazione teatrale “Rien ne va plus”, che affronterà l’argomento in una chiave molto particolare, con sfaccettature diverse e inaspettate, attraverso anche il coinvolgimento del pubblico presente.

La rassegna proseguirà poi mercoledì 7 settembre con il talk “Fate il nostro gioco”, performance dal vivo del gruppo di divulgatori scientifici Taxi1729, che utilizzando la matematica e il calcolo delle probabilità smontano le più diffuse credenze sul gioco d’azzardo e restituiscono il senso delle reali probabilità di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e l’interazione con la platea.

L’ultima serata di “Giochiamo sano” mette al centro la musica: martedì 13 settembre è infatti in programma la conferenza “La musica e l’educazione musicale come strumento di contrasto al disagio giovanile” tenuta da Laura Cattani, Federica Cavani e Lorenzo Ricci dell’Associazione “Il Flauto Magico”, a seguire concerto della band locale “The Hurricane”.

Gli incontri della rassegna, promossa nell’ambito del progetto di contrasto al gioco d’azzardo patologico e di promozione del gioco sano del distretto di Vignola dell’Ausl di Modena, sono tutti ad ingresso libero e gratuito.