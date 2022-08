Nella mattinata di oggi, in seguito alle segnalazioni dei residenti, il Questore di Reggio Emilia ha disposto servizi straordinari di controllo del territorio nella zona della Stazione Storica, Piazzale Marconi e via Don Alai, nonché Piazzale Europa.

I servizi hanno visto l’impiego di operatori della Polizia di Stato e dell’unità cinofila della Polizia Locale, e sono stati diretti a identificare e allontanare i gruppi di giovani che si assembrano e bivaccano in quelle aree disturbando la tranquillità dei residenti.

Nell’ambito di questi controlli sono state 40 le persone identificate di cui 26 straniere, 6 i veicoli controllati e 2 gli esercizi pubblici.

Inoltre, il personale della Questura di Reggio Emilia è stato impegnato in un intervento di messa in sicurezza, organizzato dal Comune di Reggio Emilia, riguardante gli ambienti dedicati a spogliatoi che si trovano all’interno di un circolo sportivo ubicato in questa via Paradisi. I suddetti locali si sono stati oggetto di vandalismi e attualmente ritrovo di persone senza fissa dimora che lì trovano rifugio durante la notte.

Il Questore di Reggio Emilia ha pianificato servizi di ordine e sicurezza pubblica al fine di fornire una cornice di sicurezza alle operazioni di smantellamento ad opera del Comune di Reggio Emilia. Detti servizi hanno visto l’impiego di 6 operatori della Polizia di Stato, 1 operatore del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, 3 pattuglie della Polizia Municipale e un’unità cinofila.

La ditta specializzata incaricata dal Comune di Reggio Emilia, ha provveduto alla totale bonifica dell’area interessata dallo sgombero che al momento della realizzazione del servizio non era occupata da nessuno.