MILANO (ITALPRESS) – “De Ketelaere titolare? Mi fido di lui perchè ha grande potenziale, può essere pronto a partire dall’inizio. Gli serve tempo ma mi ha sorpreso per l’intelligenza e curiosità nel capire i movimenti e i metodi di lavoro. In quel ruolo ho tante possibilità di scelta, vedremo di partita in partita”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida del ‘Meazzà contro il Bologna. “Non abbiamo affrontato l’Atalanta con superficialità, ma con determinazione e coraggio – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – Siamo entrati nella storia con lo scudetto, ma vogliamo scrivere altre pagine. Domani sarà una partita difficile contro un avversario che ci metterà in difficoltà. Dobbiamo unire la vittoria al giocare bene”. Contro i felsinei avranno una maglia da titolare uno tra Origi e Giroud: “E’ il momento di spingere, arrivano gli appuntamenti importanti. Kjaer? Sta meglio, è un titolare del Milan e presto tornerà”. Per quanto riguarda il sorteggio della Champions, Pioli ha ammesso che “è tutt’altro girone rispetto allo scorso anno, ma la Champions pretende che tu debba essere al massimo con qualunque squadra. Non bisogna sottovalutare nessuno, il Real Madrid che ha vinto l’ultima Champions ha perso in casa contro lo Sheriff e noi non siamo ancora il Real… La affronteremo con entusiasmo e convinzione, per dimostrare che l’esperienza dell’anno scorso ci ha fatto aumentare il livello”. Tra le rivali dei campioni d’Italia ci sarà il Chelsea, che alcuni rumors di mercato vogliono interessato a Leao: “Deve continuare a pensare di migliorare, è sempre motivato e volenteroso. Non sto allenando un giocatore che penso di perdere, anche perchè i suoi atteggiamenti vanno in tutt’altra direzione”, ha tagliato corto Pioli.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).