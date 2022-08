A Porretta Terme è tutto pronto per il weekend della Notte Celeste, in programma dal 26 al 28 agosto. L’edizione 2022 è particolarmente significativa per Alto Reno Terme, in quanto segna una ritrovata collaborazione fra l’Amministrazione comunale e la nuova proprietà termale del Gruppo Monti.

Gli eventi in programma lo dimostrano: ricco il programma al Centro termale nella giornata di sabato, con visita guidata alle sorgenti, conferenza sulle acque, Open day alla piscina termale a altre iniziative, mentre il Comune ha organizzato, da venerdì a domenica, tre serate di qualificate cover band all’Arena Rufus Thomas, raccolte sotto la definizione di “Festival dei Tarocchi”. Si prevede di suggestivo impatto, inoltre, l’illuminazione notturna color celeste del fiume Reno.

Contemporaneamente, nelle stesse giornate, il centro di Porretta e il Parco termale ospiteranno in sinergia la Festa dello Sport, una kermesse che spazierà dal calcio allo sci, dal tiro con l’arco al volley, e naturalmente alla pallacanestro che, nell’anno della consacrazione della Madonna del Ponte quale Patrona del basket, riporterà in piazza lo storico Torneo dei Rioni.

Per tutti i dettagli, alleghiamo i programmi rispettivamente della Notte Celeste, del Festival dei Tarocchi e della Festa dello Sport.