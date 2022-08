Si terranno presso lo Sporting Club Sassuolo dal 29 agosto al 4 settembre i “Campionati Italiani di tennis under 13 maschili”, che assegneranno lo scudetto 2022 in singolare e doppio. Il torneo vede la partecipazione di circa 120 giovani atleti provenienti da tutte le regioni italiane e forse potremo vedere quelli che saranno i campioni di domani!

Ai campionati sono ammessi a partecipare: i giocatori di cittadinanza italiana qualificatisi attraverso le selezioni regionali e i giocatori designati dal Settore Tecnico che rispettano i requisiti minimi come classifica e convocazioni nazionali. Le gare in programma sono di singolare con un tabellone a 64 posti e di doppio in base al numero di partecipanti per la sola categoria under 13 maschile. Inoltre ci sarà una fase di qualificazione riservata agli iscritti con miglior classifica FIT per l’ammissione di ulteriori 8 giocatori.

Le partite saranno in programma dalle ore 9.00 sui campi in terra rossa del circolo. Sabato 27 e domenica 28 agosto si disputa il tabellone di qualificazione a 64 giocatori a estrazione, mentre il tabellone principale di singolo e doppio prenderà il via da lunedì 29 agosto fino al gran finale domenica 4 settembre sul campo centrale dello Sporting Club Sassuolo dove si assegnerà lo scudetto italiano 2022 di singolo. Tutti gli incontri si disputano al meglio di due partite su tre con tie break sul punteggio di sei giochi pari, mentre per la sola gara di doppio sul punteggio di una partita pari si disputa un tie break decisivo a 10 punti.

Per quanto riguarda i partecipanti al torneo, citiamo i portacolori del circolo sassolese, Mattia Lometti e Alberto Nicolini che sono già ammessi al main draw, mentre Alessandro Ferrari dovrà partire dal tabellone di qualificazione. I ragazzi sono tesserati per lo Sporting Club Sassuolo e in particolar modo si allenano quotidianamente su questi campi seguiti dal Direttore Tecnico Francesco De Laurentiis. Proprio Mattia e Alberto hanno raggiunto la finale regionale e stanno lavorando sodo per migliorare quotidianamente il livello di gioco.

Lo Sporting ha ottenuto questa manifestazione grazie alla qualità delle sue strutture, che sono considerate fra le migliori d’Italia, e grazie agli anni di esperienze positive nell’organizzazione di grandi appuntamenti tennistici. E’ prestigioso per lo Sporting e per la Città di Sassuolo essere la sede di una competizione così importante e ci rende fieri che la Federazione Italiana Tennis abbia pensato a noi.

Una grande e spettacolare settimana di tennis, a ingresso libero e gratuito per tutti, anche per gli appassionati di sport non soci del Club.