Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e sottili. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, comprese tra 19 e 22 gradi nei capoluoghi, qualche grado in meno nelle zone di aperta campagna; massime stazionarie tra 27 e 31 gradi. Venti in pianura deboli e variabili a regime di brezza, sui rilievi deboli da nord-est con temporanei rinforzi sul settore orientale. Mare inizialmente mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)