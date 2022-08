Una donna di 56 anni, Alessandra Matteuzzi, è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con un martello in un cortile condominiale alla periferia della città. Intorno alle ore 21.30 le volanti della Polizia di Stato sono interenute presso un condominio di via dell’Arcoveggio dove era stata segnalata una violenta lite tra un uomo e una donna.

Sul posto gli agenti hanno trovato la donna riversa a terra e ferita alla testa in stato di incoscienza. Immediatamente trasportata in ospedale decedeva a seguito di trauma cranico. Sul posto era presente anche l’aggressore, il compagno, italiano, G.P., 27 anni che, a seguito di accertamenti, è risultato l’avesse aggredita anche con l’uso di un martello. Il giovane è stato tratto in arresto per omicidio.