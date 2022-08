Torna ad animare Castelnovo questo weekend “Lo Sbaracco”, una serie di occasioni imperdibili proposte dai commercianti del paese. Nel centro della montagna si prepara un fine settimana da non perdere, per dare a tutti la possibilità di fare grandi affari nei tantissimi negozi che aderiscono all’iniziativa.

Castelnovo storicamente ha nella sua rete commerciale un punto di riferimento per tutto l’Appennino e non solo: può contare su più di 200 negozi, di tutte le categorie merceologiche. Fare shopping a Castelnovo inoltre offre l’opportunità di visitare le bellezze del territorio appenninico, e magari gustare i piatti tipici della cucina montanara nei ristoranti del paese.

L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 agosto.