Da lunedì 22 agosto anche gli abitanti della frazione di San Donnino possono contare su una farmacia vicina a casa e facilmente raggiungibile anche a piedi. Ai numeri civici 1501-1507 di strada Vignolese ha infatti aperto la Farmacia San Donnino, sede farmaceutica “rurale” del Comune di Modena.

In seguito dell’assegnazione avvenuta tramite concorso regionale straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, dopo l’ispezione dei locali l’esercizio è stato autorizzato dal Comune di Modena, in particolare dal settore Servizi Sociali Sanitari e per l’Integrazione. Co-titolari dell’esercizio sono i dottori Davide Marini, Maria Pia Dallari e Giorgia Mercati.

La farmacia di San Donnino è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 con orario continuato e il sabato dalle 8 alle 14. Si tratta della sede farmaceutica n. 47 del Comune di Modena secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale che nel 2020 ha anche provveduto alla revisione della pianta organica delle farmacie del territorio. Rispetto a quelle previsioni manca ancora una sede farmaceutica rurale a servizio della popolazione residente nella frazione di Marzaglia, mentre è avviato l’iter per l’apertura di un dispensario farmaceutico a Villanova la cui gestione sarà affidata alla vicina farmacia di Lesignana.