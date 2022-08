Giovedì 25 agosto i tecnici di Hera eseguiranno un intervento di potenziamento della rete idrica del Comune di Formigine, e in particolare della frazione di Corlo.

Nel corso delle lavorazioni, che si concluderanno il giorno stesso, verrà realizzato un collegamento tra la condotta recentemente posata in via Battezzate altre condotte già presenti nell’area. Grazie a questa integrazione, la distribuzione dell’acqua nell’abitato sarà sempre più regolare, efficiente e capace di rispondere a future ulteriori necessità.

Durante le operazioni verrà sospesa l’erogazione dell’acqua a un limitato numero di utenze posti nei dintorni del punto di intervento, e in particolare a quelle poste in via Battezzate (tra l’edicola e l’incrocio con via Mazzacavallo/via Rondello), in via Don Adelmo Martinelli e in via Fantini.

Tutti gli utenti interessati dalla sospensione del servizio sono già stati informati. L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.