Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, durante la normale attività di vigilanza della Polizia Locale, una pattuglia ha sventato un furto perpetrato ai danni di un centro commerciale di Sassuolo.

Gli operatori hanno notato una persona intenta a scavalcare la recinzione posta a protezione dell’immobile e tempestivamente sono riusciti a bloccare il ladro recuperando la refurtiva.

Nelle immediate vicinanze della cancellata è stato poi individuato un secondo uomo nascosto tra i bidoni dell’indifferenziata che si è dimostrato essere “il palo” . Durante le procedure di identificazione, è stato appurato che i due hanno diversi precedenti penali per furto, rapina, danneggiamenti ai quali si è quindi aggiunto anche il furto della scorsa notte.

Con la preziosa collaborazione del locale Commissariato e dell’ufficio immigrazione della Questura di Modena è stata dato l’avvio alla procedura di espulsione poiché entrambi presenti clandestinamente in Italia.

Non è un caso che gli uomini della Polizia Locale si trovassero nel posto giusto al momento giusto in quanto quel tipo di controllo in orario serale e notturno, si inserisce in una puntuale programmazione di vigilanza che prevede una particolare attenzione nella sorveglianza del territorio ed in particolare dei parchi cittadini e delle zone più a rischio di microcriminalità. A tale finalità infatti, il Sindaco Gian Francesco Menani aveva richiesto alla Comandante Prandi di potenziare il turno serale durante il periodo estivo, aggiungendo una terza pattuglia da dedicare a tale attività.

È significativo anche il fatto che le stesse persone fermate per il furto, risultavano già “segnalate” per situazioni di disturbo nell’area del Parco Amico e rientranti tra le persone da individuare ed identificare.