Possibilità di voto a domicilio e servizi di trasporto. Sul sito dell’Amministrazione una sezione speciale dedicata alle elezioni del 25 settembre

Gli elettori affetti da gravi infermità, impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, potranno comunque votare, dalla propria dimora, in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. In particolare, questa opportunità riguarda gli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da non poter lasciare temporaneamente la propria casa. Le persone interessate potranno inviare la richiesta all’Amministrazione entro lunedì 5 settembre. Il modulo, scaricabile online nell’apposita sezione dedicata alle elezioni, potrà essere inoltrato all’indirizzo mail protocollo@comune.campogalliano.mo.it.

Gli elettori con problemi di deambulazione, invece, non in grado di raggiungere autonomamente il seggio, potranno usufruire di due servizi. Il primo riguarda il trasporto, a cura della Croce rossa italiana, di elettori in barella o su sedia a rotelle. In questo caso occorre chiamare direttamente la sede di Campogalliano al numero telefonico 3771782031. Il secondo servizio è rivolto ai cittadini votanti in grado di deambulare autonomamente ma che abbiano comunque necessità di essere supportati nel trasporto. Per questo secondo caso occorre telefonare direttamente all’associazione Auser ai numeri 059525946 o 3480189124. In entrambi i casi è fortemente consigliato chiamare con largo anticipo rispetto alla data della votazione.

Per aggiornamenti e informazioni sulle operazioni di voto i cittadini possono consultare la sezione sul sito dell’Amministrazione; in alternativa è possibile contattare l’ufficio Elettorale telefonando ai numeri 059899405, 059899415, oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta facile@comune.campogalliano.mo.it.