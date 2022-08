Le riprese a Modena del film del regista Michael Mann, dedicato alla vita privata e professionale di Enzo Ferrari, interessano nella prossima settimana diverse aree della città, da corso Canalgrande a via Paolo Ferrari, dal parco Enzo Ferrari a via Bering alla Madonnina, comportando provvedimenti di chiusura al traffico e divieti di sosta, sulla base di specifiche autorizzazioni.

Il Comune, insieme a Emilia-Romagna Film Commission, infatti, sta collaborando con la produzione dell’opera cinematografica dedicata a un simbolo di Modena e della Motor Valley.

Da lunedì 22 e fino a giovedì 25 agosto in diversi tratti di corso Canalgrande è vietata la sosta su entrambi i lati della strada; divieto di sosta anche in piazza Boschetti, via San Giovanni del Cantone, via Fosse, via del Carmine, via Carmelitane scalze, via del Teatro e vicolo Venezia. In occasione delle riprese, inoltre, sarà sospesa la circolazione su corso Canalgrande, tra via Università e corso Accademia, compresi anche pedoni e ciclisti ed esclusi i mezzi della produzione. Sarà comunque garantito, dal personale dello staff, l’accesso dei veicoli diretti ai passi carrabili.

Nello stesso periodo i divieti di sosta riguardano anche via Paolo Ferrari, tra via Mazzoni e via Soli, e le strade nei dintorni: via Mazzoni, via Munari, via de’ Bonomini, via Malagoli, via Soli, via Scaglietti. Previste anche chiusure della percorribilità stradale e un senso unico di marcia su via Paolo Ferrari in direzione da via Mazzoni a via Soli.

Partono già da domenica 21, e continuano fino venerdì 26 agosto, i divieti di sosta nell’area di via Bering alla Madonnina che comprende anche tratti di queste strade: via Colombo, via Silone, via D’Avia Nord, via D’Agostini. Previsti anche sensi unici alternati. In occasione delle riprese è prevista la sospensione della circolazione su via Bering, da via Emilia Ovest e via Colombo, anche per pedoni e ciclisti.

Nel frattempo, anche nella zona del parco Ferrari è stato previsto un divieto di soste, sua via San Faustino, fino a venerdì 26 agosto e in occasione delle riprese l’area del parco interessata dovrà essere tenuta libera da pedoni e ciclisti a cura degli operatori della produzione cinematografica.