Intensa giornata per la stazione Monte Cimone del Soccorso Alpino, che di venerdì è stato impegnato in un duplice intervento a distanza di circa mezz’ora l’uno dall’altro.

Il primo intervento si è svolto alle 18:20 lungo il Rio Perticara, il torrente che costeggia S.Anna Pelago, per una donna infortunatasi ad un arto inferiore. La donna stava trascorrendo il pomeriggio con il marito lungo il torrente quando, probabilmente per una disattenzione, è scivolata procurandosi una sospetta frattura all’arto inferiore sinistro. A dare l’allarme è stato il marito. Sul luogo è intervenuta una squadra del Soccorso Alpino con il medico che, dopo averla stabilizzata e immobilizzata su barella portantina, tramite tecniche alpinistiche hanno trasportato l’infortunata fino alla strada dove era presente l’ambulanza di Fiumalbo e una squadra di Vigili del Fuoco dell’Abetone.

Il secondo intervento è avvenuto alle ore 19 presso la pista da sci del comprensorio sciistico del Cimone tra Passo del Lupo e Paina Cavallaro, quando un 54enne di Padova che stava percorrendo da solo la pista, probabilmente per un cedimento del ginocchio, è caduto rovinosamente procurandosi una sospetta frattura ai legamenti di un arto inferiore. L’uomo, cosciente, ha potuto effettuare la chiamata ai soccorsi e una squadra del Soccorso Alpino è intervenuta arrivando sul target con la jeep. Qui è stato immobilizzato e caricato sul mezzo per essere portato successivamente all’ambulanza di Sestola dove l’infermiere ha constatato la situazione, quindi trasferito all’ospedale di Pavullo per gli accertamenti. Presenti durante l’intervento anche i Vigili del Fuoco.