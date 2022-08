Sul palco di via Roma a Castelnuovo va in scena l’Ecoteatro e nel primo appuntamento di lunedì 22 agosto sarà Greta ad accompagnare gli spettatori in un viaggio nell’emergenza climatica.

Lo spettacolo dal titolo “Una bambina di nome Greta” è rivolto a bambini e famiglie, è a cura di CEAS Valle del Panaro in collaborazione con il Comune di Castelnuovo e l’Unione Terre di Castelli, e mette in scena il viaggio di Greta e dei suoi amici intorno al mondo, dai ghiacci del Polo alla foresta Amazzonica fino al palazzo delle Nazioni Unite, in un laboratorio che rappresenta un grande esempio di cittadinanza attiva, in grado di parlare dell’urgente tema del climate change con un linguaggio a misura di bambino.

La rappresentazione, ad ingresso libero e gratuito, comincerà alle 21.