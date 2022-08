Così il Pd Sassolese in una nota: “Noi crediamo che in queste settimane prima del voto, ma non solo, sia fondamentale il confronto diretto con i cittadini e oggi come non mai la politica deve ridare centralità a questa interlocuzione rendendola sempre di più strutturale. E’ per questo che come Circolo Pd E. Gorrieri siamo pronti a ridare slancio alla nostra presenza sul territorio sassolese durante la campagna politica tramite iniziative, banchetti e buchettinaggi, ma anche a lasciare alla fine del voto del 25 settembre un luogo fisico per continuare il lavoro che abbiamo iniziato a restituire alla città.

L’apertura di una nostra nuova sede la vogliamo intendere come la casa dei progressisti e dei riformisti che a Sassuolo manca da tempo, ma che occorrerà tenere viva quotidianamente e con le porte sempre aperte per chi non vuole rassegnarsi alle ingiustizie sociali e alla demagogia della destra.

Il nostro obiettivo è continuare l’impegno messo in campo durante la Festa di Viallalunga. Sono state giornate intense e non è stato facile riprendere dopo due anni di fermo una struttura così grande e storica per il nostro territorio, ma grazie ai settecento volontari abbiamo restituito al territorio a cavallo tra le due province di Modena e Reggio Emilia un presidio virtuoso di buona politica. La Festa è stata anche una scommessa – oggi possiamo dire certamente vinta – che il Pd regionale guidato da Luigi Tosiani ha voluto fare riconfermando, anche dopo la pandemia, Villalunga come festa regionale del Partito democratico.

Anche noi del Pd Sassuolo eravamo presenti con i nostri militanti e grazie anche alla ventina di ragazzi e ragazze dei Gd Distretto Ceramico abbiamo ampliato ancora una volta la nostra partecipazione. Una partecipazione che tornerà a farsi sentire a partire dal 25 agosto con l’inaugurazione della Festa provinciale a Ponte Alto”.