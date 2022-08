Dopo due anni di restrizioni, l’appennino ha finalmente ritrovato una delle sue kermesse storiche, ‘Insieme per Aseop’. Da tantissimi anni Aseop sta accanto alle famiglie dei pazienti oncologici più piccoli, dando un aiuto economico, logistico e soprattutto emotivo. Lapam è da sempre parte dei progetti dell’associazione e in particolare della collana di spettacoli di comici e musicisti che animano le serate del nostro Appennino. Il grazie va agli artisti che si esibiscono gratuitamente per sostenere questa causa.

La kermesse si concluderà il 19 e il 20 agosto a Sestola con il concerto del gruppo Egl Band e lo spettacolo del comico Willer Collura a partire dalle 21.

Come sempre, la serata sarà accompagnata da numerosi interventi di sensibilizzazione sui temi della ricerca, della prevenzione e dei corretti stili di vita e dalle gustosissime pietanze dell’Osteria della solidarietà preparate da numerosi volontari e volontarie che dedicano il loro tempo e la loro passione all’associazione. Gli eventi sono ad ingresso gratuito, mentre tutti i proventi del ristorante e delle donazioni libere saranno devoluti ad Aseop per la costruzione della nuova causa di Fausta ‘Villa Mirella Freni’ a Modena.