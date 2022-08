L’Amministrazione comunale mette in vendita, mediante asta pubblica, un appartamento in via Berengario 51, angolo via III Febbraio: l’immobile, situato al piano terra, è parzialmente arredato, dotato di giardino e autorimessa.

Il prezzo a base d’asta è 201.500,00€ (duecentounmilacinquecento/00 euro); sarà aggiudicato «ad unico incanto al miglior offerente mediante criterio dell’offerta più alta».

Le offerte segrete dovranno pervenire entro le ore 11:30 di martedì 4 ottobre: la condizione per partecipare è un deposito cauzionale di 20.150,00 euro (ventimilacentocinquanta/00) ossia il 10% dell’importo a base d’asta. Spese contrattuali, imposte e tasse inerenti il trasferimento di proprietà saranno a carico dell’aggiudicatario.

L’avviso integrale sarà pubblicato a breve sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” (Bandi di gara – Aste immobiliari).

Per informazioni: Ingegner Marzia Cattini, Servizio Amministrazione del Patrimonio, servizio.patrimonio@comune.carpi.mo.it 059649187.