I Carabinieri della Stazione di Vergato hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni un giovane di Porretta Terme, un 16 enne studente. Lo stesso deve rispondere del reato di furto aggravato. L’episodio risale all’aprile scorso quando, all’interno della sala d’attesa della stazione ferroviaria di Vergato, una ragazza 17 enne, dopo aver trascorso la serata con alcuni amici al luna park del paese, si è recata in stazione ferrovia per acquistare il biglietto del treno per fare rientro a casa. Pochi minuti dopo aver acquistato il biglietto si è accorta della mancanza della borsa.

La ragazza si è messa alla sua ricerca, ritrovandola poco dopo all’interno del parcheggio retrostante la stazione, priva del portafoglio contenente 150 euro, della carta di identità e del caricabatteria del proprio cellulare. La ragazza ha chiamato così i Carabinieri. La visione delle immagini del sistema di video sorveglianza della stazione ferroviaria da parte dei militari ha permesso di risalire al responsabile del furto: un giovane che si trovava in stazione con alcuni amici e che, staccandosi momentaneamente dal gruppo, con un gesto fulmineo aveva prelevato la borsa lasciata su una panchina vicino la biglietteria, occultandola sotto felpa. L’autore del furto, 16enne appunto, è stato quindi identificato e denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni.