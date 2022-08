Fra palestra fitness, piscina coperta, pista di atletica e palazzetto dello sport, in sette giorni di raduno, sono state circa trenta le ore di allenamento negli impianti sportivi dell’Appennino per i giocatori del Volley Tricolore. A queste ore, programmate e coordinate dallo staff tecnico del Club, se ne aggiungono almeno un’altra decina di impegno fisico scaturite da divertenti ed impegnative camminate alla sommità della Pietra di Bismantova, alla Torre di Felina ed alla Panchina di Cà di Viola e dalle improvvisate ed interminabili partite di Beach Volley all’Onda della Pietra.

Alla preparazione fisica e tecnica il raduno ha però aggiunto altri due significativi ingredienti: una importante e spontanea attività di conoscenza degli atleti e socializzazione della squadra, rinnovata per dieci tredicesimi rispetto alla passata stagione, ed una divertente e stimolante relazione con il territorio dell’Appennino Reggiano, con le associazioni sportive e di volontariato, con vari operatori turistici, con le istituzioni e con tanti cittadini.

Ogni serata e molti dei pomeriggi in cui si è sviluppato il raduno hanno visto giocatori e staff protagonisti di un progetto di marketing territoriale fra Castelnovo ne’ Monti, Villaminozzo e Casina che li ha resi protagonisti attivi in feste popolari, fiere, degustazioni guidate, karaoke di paese e perfino giochi di bocce con i soci della Bocciofila Felinese.

Fra i momenti più significativi e da incorniciare va certamente annoverata “la giornata del Parmigiano Reggiano” durante la quale i campioni del volley hanno seguito un corso di degustazione del Prodotto di Montagna e poi sono intervenuti a fianco dei casari di 9 latterie sociali durante la gara di taglio della forma nel bagno di folla della serata conclusiva della Fiera di Casina. A questa giornata si aggiungono le serate in mezzo alla gente ed ai giovani giocando a street volley alla Festa della Sarzassa in Via Roma a Castelnovo ne’ Monti, partecipando ai “Mercoledi Castelnovo C’entro” o presentandosi sul palco per condividere con Giuliano Razzoli i successi della passata stagione per poi cenare con i cittadini nelle grandi tavolate allestite dalla locale Pro Loco in Piazza della Ghiacciaia a Villaminozzo.