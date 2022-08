Stamane poco dopo le 4:30 i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, allertati dal titolare, sono intervenuti in via Saccani per un sopralluogo a seguito di furto all’interno di un bar. Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato una finestra a vasistas, si erano introdotti nei locali asportando – da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento – il danaro riposto nella cassa e uno smartphone. Complessivamente i danni sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.



