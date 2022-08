La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, nel corso del servizio di controllo del territorio nella zona nord della città, hanno effettuato un posto di controllo in via Albareto dove hanno fermato un’autovettura. Il conducente, 28enne, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una dose di crack, sostanza stupefacente sintetica in grado di indurre una elevata dipendenza e una rapida assuefazione fisica e psicologica.

Le sostanze sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione di sostanze stupefacenti. Il controllo rientra nel quadro della pianificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena su tutto il territorio provinciale, per prevenire e contrastare la diffusione di tali sostanze.