Il periodo ferragostano rappresenta l’apice del Casina Music Festival, che sta registrando un forte gradimento da parte del pubblico nei primi appuntamenti che hanno animato nei giorni scorsi il Parco Pineta e il paese. Questo grazie anche al fatto che l’edizione 2022 del Festival proposto dall’Associazione culturale Effetto Notte, vede un ampliamento rispetto ai tradizionali confini del jazz per compiere alcune incursioni verso la musica classica ma anche l’elettronica.

Gli appuntamenti clou del Festival si svilupperanno nel periodo di Ferragosto, a partire da sabato 13 agosto con il Concerto al tramonto. Alle ore 18 si svolgerà una camminata con partenza dal lago dei Pini fino a Valcava, dove alle ore 19 ci sarà la cena al sacco seguita alle 20 dal concerto al tramonto con Giovanni Mareggini (flauto) e Davide Burani (arpa) con un programma – omaggio a Luigi Valcavi. Nato il 20 agosto 1853 a Valcava di Carpineti Luigi Valcavi a dieci anni inizia lo studio della musica a San Michele della Fossa, nei pressi di Correggio, con il sacerdote don Giovanni Carapezzi; a quattordici anni tiene i primi concerti, quindi si iscrive al Conservatorio di Milano. Dopo i primi successi nel capoluogo lombardo si trasferisce a Roma e vi soggiorna per circa un anno, ottenendo riconoscimenti ed elogi. Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1880, il musicista, già avviato ad una promettente carriera, si ritira quasi completamente dal mondo musicale, rifiutando allettanti ingaggi per risiedere a Valcava da dove si spostava solo sporadicamente. Il catalogo delle sue opere comprendente circa una settantina di lavori tra melodrammi, musica da camera, composizioni d’ispirazione religiosa, inni per banda ma soprattutto brani pianistici (partecipazione libera). Si tratta del primo appuntamento in assoluto del Casina Music Festival al di fuori dei confini comunali: Valcava infatti è in territorio carpinetano. Per l’occasione il progetto è stato sostenuto dal Comune di Carpineti, in particolare l’Assessorato alla Cultura.

Il 14 agosto alle 18.30 nella Corte del Castello di Sarzano, altro appuntamento di alto livello con il concerto Chitarre al Castello, che vedrà protagonisti Giacomo Bigoni e Giorgio Genta. Il duo chitarristico proporrà musiche di Albéniz, Assad, De Falla, Gangi, Granados, Tesar (ingresso libero).

All’alba di Ferragosto (ore 6) sempre nella Corte del Castello di Sarzano, imperdibile concerto del Korov’ev Ensemble (Daniela Delle Carbornare – violino, Giordano Poloni – violino, Diego Benetti – clarinetto, Davide Crivellaro – chitarra elettrica ed acustica, Marcello Grandasso – fisarmonica ed elettronica) formazione musicale veneta che offre un repertorio particolare tra jazz e classica arrivando ad esplorare i territori della musica elettronica, con una proposta molto originale.

Maggiori informazioni su www.effettonotte.it.