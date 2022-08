In merito al progetto che la società agricola Apis MO1 di Bolzano ha presentato ad Arpae per la realizzazione, in un’area agricola di via Dugale Secondo, al confine con via Forcole nel Comune di Mirandola, di un impianto per la produzione di biometano da biomasse vegetali, l’Amministrazione comunale e i consiglieri comunali informano la cittadinanza che la società proponente ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi.

Ricordiamo infatti che, in data 26 maggio 2022, Arpae chiese alla società agricola Apis MO1 di presentare documentazione integrativa al progetto al fine di rispondere ai quesiti avanzati da diversi enti, fra cui anche il Comune di Concordia. L’iter autorizzativo assegna al proponente 30 giorni di tempo per rispondere e può presentare istanza di proroga del medesimo termine di ulteriori 30 giorni per completare il materiale da integrare. Istanza che Apis MO1 ha avanzato e che Arpae ha concesso indicando quale termine ultimo per la presentazione della documentazione il 31 luglio 2022.

Arpae ha pertanto ripreso l’iter di valutazione del progetto presentato dalla società agricola Apis MO1 e tutti gli enti competenti, fra cui anche il Comune di Concordia, possono esaminare le integrazioni presentate dal proponente.

La riunione decisoria della Conferenza dei Servizi è stata convocata da Arpae per martedì 6 settembre 2022, e prima di quell’appuntamento l’Amministrazione comunale promuoverà un’assemblea pubblica a Fossa.

Ricordiamo ai cittadini – concludono l’Amministrazione comunale e i consiglieri comunali

di Concordia sulla Secchia – che le informazioni e la modulistica da trasmettere ad Arpae per inoltrare la domanda per richiedere l’accesso agli atti della documentazione relativa al procedimento di valutazione del progetto sono disponibili nel seguente link: https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/altri-procedimenti-gestionali.