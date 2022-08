L’Azienda USL di Modena ha concluso l’invio di SMS con appuntamento per la somministrazione di quarta dose di vaccino anti Covid (chiamata anche ‘secondo richiamo’ o ‘second booster’) raccomandata alle persone over 60 anni e alle persone da 12 a 59 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti individuate dal Ministero della Salute.

Le persone che rientrano in queste due categorie e non hanno ricevuto l’SMS possono prenotare l’appuntamento chiamando il Call Center Vaccinazioni di Ausl al numero 059/ 2025333, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 18 e sabato dalle 8 alle 13 (il servizio non sarà disponibile la domenica e nella giornata di Ferragosto). Sarà possibile prenotare la vaccinazione in qualsiasi Punto vaccinale della provincia.

Alle persone con elevata fragilità sarà chiesto di portare, il giorno dell’appuntamento, la documentazione sanitaria che attesta l’appartenenza alla categoria secondo la tabella di patologie definita dal Ministero della Salute: l’elenco completo e le informazioni sulla quarta dose di vaccino sono sul sito web di Ausl Modena nella pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid-quarta-dose.

Si ricorda che la quarta dose di vaccino anti Covid può essere somministrata purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del tampone positivo), vale a dire per le persone che hanno regolarmente effettuato il ciclo vaccinale primario più la dose booster; ricevuto due dosi di vaccino e poi avuto un tampone positivo prima di effettuare la terza dose booster; effettuato il ciclo primario, la dose booster e poi hanno contratto il Covid.