Un’alimentazione sana e biologica è un fattore fondamentale per la salute. È su questo principio che si basa il lavoro delle mense scolastiche di Formigine, che dal 2018, grazie alla presenza di un’alta percentuale di alimenti biologici, hanno ottenuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il marchio di Mense Biologiche; riconoscimento importante che qualifica una cucina di qualità. Di fianco a un’attenta selezione dei prodotti, il servizio di ristorazione scolastica del territorio offre poi la possibilità di scegliere menù personalizzati: pasto in bianco, dieta personalizzata, dieta modificata, dieta per il periodo dello svezzamento e cestini da viaggio.

Entrando nello specifico, il pasto in bianco viene servito in caso di disturbi gastrointestinali lievi previa richiesta dei genitori e non necessita di una certificazione medica. Consiste in pasta o riso conditi con olio e parmigiano, una verdura, una porzione di carne magra, pesce o prosciutto e frutta. Il pasto in bianco viene proposto anche come alternativa al menù del giorno nel caso in cui i bambini, nonostante l’azione educativa degli insegnanti, non gradiscano qualche alimento.

Studiata per i bambini che presentano particolari patologie associate all’alimentazione come allergie o intolleranze alimentari è invece la dieta personalizzata. In questo caso la richiesta avviene su presentazione della certificazione medica e autorizzazione del pediatra dell’AUSL.

Spazio a scelte etiche o religiose, invece, per quanto riguarda la dieta modificata, che si suddivide ulteriormente in due menù: uno totalmente privo di carne suina e derivati e uno privo di ogni tipologia di carne e ricco di proteine come uova, formaggi, pesce e legumi.

Le diete per il periodo dello svezzamento sono destinate ai bambini che frequentano il nido di infanzia, ai quali viene garantito il regime alimentare consigliato dal pediatra di base.

Per ultimo, i “Cestini da viaggio” vengono forniti in alternativa al menù ordinario in caso di gitauscita didattica che si protragga oltre l’orario del pasto a scuola a base di panini, frutta, succo di frutta, m/erenda e acqua.

L’offerta di personalizzazioni mira a rendere i menù sempre più vari, inclusivi e attenti ai bisogni e alle necessità dei singoli bambini. Da qualche anno, inoltre, nelle scuole del territorio per un giorno viene servito un menù naturalmente gluten-free per trasformare il pranzo in un momento di libera e serena condivisione di gusti e sapori per tutti i bambini. L’iniziativa si inserisce nel progetto Tutti a Tavola Tutti Insieme e viene solitamente organizzata durante la Settimana Nazionale della Celiachia con l’obiettivo di diffondere la conoscenza della celiachia e dell’alimentazione senza glutine al fine di garantire la completa e corretta integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico. In occasione della Settimana della Legalità, ricorrenza che celebra le vittime innocenti di mafie, infine, da anni nelle scuole formiginesi vengono somministrati pasti prodotti con materie prime di Libera Terra, realtà composta da varie cooperative che producono alimenti biologici sui terreni confiscati alle mafie.

Con la ripresa delle lezioni i fruitori delle mense e le famiglie potranno scegliere una personalizzazione del menù da comunicare alla scuola.